Президент ЄС вважає, що євро залишається стабільною валютою

Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ вважає, що євро залишається стабільною валютою.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі в прес-службі Ради ЄС, про це Г. Ван РОМПОЙ заявив сьогодні у Варшаві після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

«Те, з чим ми зустрілися, – це не криза євро. Як валюта, він посилив свою цінність на міжнародних монетарних ринках», - сказав Президент Європейської Ради.

За його словами, за всю історію свого існування євро зберіг низьку й стабільну інфляцію, а торговий баланс практично врівноважений.

«Загальний рівень державного боргу нижчий, ніж у США або в Японії», - підкреслив Г. Ван РОМПОЙ.

Разом із тим, він зазначив, що зараз три країни ЄС зіткнулися з суверенною борговою кризою.

У зв'язку з цим Г. Ван РОМПОЙ відзначив необхідність посилення взаємодії в рамках єврозони.

«Ми стали настільки залежними один від одного, що проблема однієї країни є проблемою всіх членів клубу», - підкреслив Президент Європейської Ради.