На сільського голову, який преміював сам себе, завели справу

На Житомирщині порушено справу проти сільського голови, який незаконно преміював себе на суму понад 13 тис. грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на інформацію прокурора області Миколу ФРАНТОВСЬКОГО.

За словами прокурора, днями він порушив кримінальну справу стосовно сільського голови однієї із сільрад у Коростенському районі за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та частиною 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

«Прокуратурою Коростенського району під час перевірки додержання бюджетного законодавства встановлено, що упродовж 2010 року посадовець склав чотири розпорядження «Про преміювання сільського голови». Свою працю на благо сельчан він оцінив вельми високо – на 100% премії від посадового окладу», - повідомив М.ФРАНТОВСЬКИЙ.

При цьому прокурор області уточнив, що сільський голова дав вказівку підлеглому секретарю сільради підробити рішення сільради про затвердження власних розпоряджень.

Слідство у справі триває.