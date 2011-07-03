Сьогодні Україна вперше святкує День зенітних ракетних військ
17:57, 03 липня 2011Суспільство
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Встановив Єжель
День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України вперше святкується сьогодні, 3 липня, в державі.
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ своїм наказом установив День зенітних ракетних військ, який вирішено відзначати щороку 3 липня, з метою підтримання престижу служби у військових частинах і підрозділах ціх військ.
Зенітні ракетні війська призначені для захисту адміністративних, промислово-економічних районів країни, угруповань ЗСУ, важливих державних, військових і інших об’єктів від ударів авіації та безпілотних засобів противника з повітря.
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