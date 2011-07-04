Сьогодні свято на вулиці судових експертів України

Сьогодні, 4 липня, судові експерти України втретє відзначають своє професійне свято – День судового експерта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, на сьогодні в Україні здійснюють діяльність понад 10 тисяч судових експертів. Зокрема, у системі Міністерства юстиції судово-експертну діяльність здійснюють 8 спеціалізованих установ, які проводять велику кількість різних експертиз. Експертні служби мають також Міністерства внутрішніх справ, охорони здоров’я, оборони, Служба безпеки України і Державна прикордонна служба.

Торік лише експертними установами Мін’юсту було проведено понад 94 тисячі експертиз, більшість з яких - на замовлення громадян та правоохоронних органів.

День судового експерта було запроваджено указом Президента України від 10 червня 2009 року.

У 2014 році виповнюється 100 років з дня створення перших судово-експертних установ на теренах України.