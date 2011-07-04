Попов відправив своїх підлеглих на зустріч із дігерами

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив керівникам профільних структур в управлінні міста провести переговори з дігерами щодо можливості їхнього залучення до виявлення несанкціонованих викидів каналізаційних стоків у загальну каналізаційну систему міста, у Дніпро та інші водойми столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час наради у КМДА.

«У нас є активісти, які вивчають наші каналізаційні системи, підземні інженерні мережі як хобі. Я прошу вас з ними зустрітися. Вони можуть надати інформацію, що нам потрібно в цьому плані підтягти», - звернувся О.ПОПОВ до чиновників.

На переконання голови КМДА, робота з дігерами надасть багато корисної інформації з проблемного питання.