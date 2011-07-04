21-річний хлопець хвалився зброєю, стріляючи по вікнах навпроти

У Тернополі затримано 21-річного юнака, який стріляв по вікнах із пневматичної зброї.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, до чергової частини звернулися жителі одного з будинків і повідомили, що хтось стріляє по їхніх вікнах. Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила місце, з якого були здійснені постріли, і затримала юнака, раніше судимого за вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

Як з’ясували оперативники, підозрюваний прийшов у гості, а після вживання алкоголю вирішив продемонструвати свій пневматичний пістолет і почав стріляти з нього по вікнах сусіднього будинку.

Проти нього порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.