Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ упевнений, що Україна може стати великою морською державою, використовуючи власний потенціал у галузі кораблебудування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив у коментарі з нагоди Дня флоту України.

Він відзначив, що перспективи ринку Південно-Східної Азії для українських товарів поліпшують перспективи проектів розвитку торгового флоту України.

«Я упевнений, що Україна має всі можливості відродитися як велика морська держава, використовуючи потенціал галузі кораблебудування», - заявив А.КЛЮЄВ.

При цьому він наголосив, що складовою успіху на шляху до цієї мети є об`єднання промислового і людського потенціалу морської галузі.

«Відродження кораблебудування - це не просто питання престижу української держави - це запуск масштабної високотехнологічної промисловості. Це нові робочі місця і відродження наукового і освітнього потенціалу. Також це повернення Україні статусу міжнародного морського перевізника. Українські висококласні фахівці мають ходити під українським прапором, а держава має створити для цього всі умови», - заявив перший віце-прем`єр міністр.

День флоту України відзначається у першу неділю липня.