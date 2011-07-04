Водій маршрутки вживав наркотики за кермом

У Кременчуку Полтавської області затримано водія маршрутки, який на робочому місці вживав наркотики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ з питань зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

За даними міліції, співробітники ДАІ затримали 28-річного водія маршрутного автобуса №11, що належить одній з міських фірм, який працював на зміні у стані наркотичного сп`яніння.

«Завдяки пильності городян, які повідомили про цей факт правоохоронцям, вдалося припинити протиправну поведінку і своєчасно усунути загрозу для життя і здоров`я людей, яку реально становив водій», - сказано в повідомленні міліції.

Випадкові перехожі побачили через вікно автобуса, як водій за допомогою шприца вводить собі у вену рідину бурого кольору, і негайно викликали міліцію.

Вилучений під час затримання підозрюваного речовий доказ було направлено в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС для проведення хімічного дослідження; автобус поставлено на штрафмайданчик ДАІ.

Попередньо встановлено, що водій вводив собі розчин опію ацетилованого.

За фактом вживання наркотичного засобу в місці масового перебування громадян порушено кримінальну справу (стаття 316 Кримінального кодексу України). За такий злочин закон передбачає до 4 років обмеження або до 3 років позбавлення волі.