У присутності президента відкрили Посольство Кіпру в Україні

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і президент Республіки Кіпр Дімітріс ХРІСТОФІАС взяли участь в урочистій церемонії відкриття Посольства Кіпру в Україні.

Як повідомили УНІАН у МЗС України, у виступах на згаданому заході голова української дипломатії і президент Кіпру відзначили важливість започаткування діяльності дипломатичної установи Кіпру для подальшого розвитку відносин між двома країнами і підтвердили налаштованість на поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємного інтересу.

Д.ХРІСТОФІАС взяв участь у заході в рамках свого офіційного візиту в Україну.