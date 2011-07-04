У присутності президента відкрили Посольство Кіпру в Україні
22:58, 04 липня 2011Суспільство
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Пан Хрістофіас здійснює офіційний візит
Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і президент Республіки Кіпр Дімітріс ХРІСТОФІАС взяли участь в урочистій церемонії відкриття Посольства Кіпру в Україні.
Як повідомили УНІАН у МЗС України, у виступах на згаданому заході голова української дипломатії і президент Кіпру відзначили важливість започаткування діяльності дипломатичної установи Кіпру для подальшого розвитку відносин між двома країнами і підтвердили налаштованість на поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємного інтересу.
Д.ХРІСТОФІАС взяв участь у заході в рамках свого офіційного візиту в Україну.
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