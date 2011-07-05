До реанімації потрапив чоловік з переохолодженням

Повідомляє вінницьке УМНС

У Вінницькій області з переохолодженням госпіталізовано жителя с. Воєводчинці Могилів-Подільського району. Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, чоловіка знайшли 2 червня у лісосмузі. Він був госпілізований в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження». Стан потерпілого важкий. Причини події з’ясовуються.

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