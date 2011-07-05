Профіцит платіжного балансу України зріс на третину

Профіцит платіжного балансу України в січні-травні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився на 34% – до 2,164 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в травні 2011 р. становило 0,021 млрд. дол. порівняно з 1,034 млрд. дол. за квітень ц.р.

«Зростання дефіциту поточного рахунку у травні (до 746 млн. дол.) було зумовлене збільшенням імпорту нафти і нафтопродуктів і виплат дивідендів з прямих інвестицій. Загалом за перші 5 місяців дефіцит виріс до 2,3 млрд. дол. тоді як торік за цей самий період поточний рахунок був з профіцитом (410 млн. дол.)», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

У травні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій залишалося позитивним (767 млн. дол.) і сформувалося головним чином за рахунок прямих інвестицій. Загалом за січень-травень 2011 року, за даними НБУ, профіцит рахунку капіталу і фінансових операцій платіжного балансу виріс до 4,5 млрд. дол. (за 5 місяців 2010 року – 1,2 млрд. дол.) здебільшого за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію і формування позитивного сальдо за статтею “торгові кредити” (2,.6 млрд. дол. в І кварталі).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у травні дорівнював 830 млн. дол., з початку року – 2,6 млрд. дол., з яких 93% були спрямовані в реальний сектор економіки.

Сальдо операцій з кредитів і облігацій у травні 2011 року було негативним (431 млн. дол.). Банківський сектор продовжує скорочувати свою зовнішню заборгованість: чисті виплати становили 434 млн. дол. Реальний сектор продовжує генерувати приплив боргового капіталу: чисті залучення в травні становили 112 млн. дол. (з початку року - 531 млн. дол.).

Нацбанк констатує, що приріст обсягів готівкової валюти поза банками в травні продовжував залишатися високим - 776 млн. дол. За 5 місяців поточного року їх приріст становив 4,1 млрд. дол. США, тоді як у січні-травні 2010 року - 68 млн. дол.

Обсяги резервних активів станом на 1 червня 2011 р. становили 37.9 млрд. дол., що є достатнім для фінансування 4,7 місяця імпорту наступного періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.