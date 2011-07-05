Польща не встигає до Євро-2012 з половиною доріг

Польща до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році не встигає побудувати половину раніше запланованих до спорудження доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила польська Gazeta Wyborcza з посиланням на рапорт польської автомобільної адміністрації (GDDKiA).

Газета зазначила, що в 2008 році міністр інфраструктури Цезарій ГРАБАРЧИК обіцяв до червня наступного року побудувати в країні додатково 900 кілометрів автострад і 2,1 тис. кілометрів експрес-доріг.

«На жаль, плани автострад зменшилися на 200 кілометрів, а експрес-доріг - більш ніж наполовину. Це лише початок поразок. Зараз вчасно може бути не введена в експлуатацію половина всіх споруджуваних до Євро-2012 доріг», - пише газета.

За її даними, в разі реалізації первинних планів у Польщі до європейського футбольного чемпіонату мало бути понад 1600 кілометрів автострад і 2,4 тис. швидкісних доріг.

Представник GDDKiA назвав причиною затримок зрив графіків підрядниками, помилки в проектуванні, труднощі з виділенням земельних ділянок, фінансові труднощі, а також погані погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, польська влада оцінює витрати на підготовку до Євро-2012 у близько 30 млрд. доларів, велику частину яких планувалося витратити на інфраструктурні проекти, в першу чергу, будівництво доріг.