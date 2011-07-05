Завтра під Києвом плестимуть найбільший купальський вінок

Завтра, 6 липня, в селі Проців Бориспільського району Київської області під патронатом голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА о 18.00 розпочнеться театралізоване свято з нагоди Івана Купала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, гості дійства зможуть взяти участь у створенні найбільшого в Україні купальського вінка, спортивних змаганнях, конкурсах та вікторинах, скуштувати куліш, млинці та карпатський бануш.

Організатори запрошують на народні гуляння, купальські обрядові дійства, а також відвідати містечко майстрів традиційних ремесел, концерт кращих фольклорних колективів області.