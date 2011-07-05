Екс-керівники Держкомрезерву нагріли руки на півмільярда

Головним слідчим управлінням СБУ завершено розслідування кримінальної справи за фактами вчинення злочинів організованою злочинною групою, до якої входили керівники Держкомрезерву та його структурних підрозділів, які незаконно заволоділи майже 534 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, слідством встановлено, що протягом 2009-2010 років зловмисники шляхом фінансових безготівкових операцій та укладання низки угод від імені підконтрольних цьому угрупованню товариств незаконно заволоділи коштами у сумі майже 534 млн. грн.

Кримінальну справу стосовно трьох членів злочинної групи направлено до Генеральної прокуратури України для затвердження обвинувального висновку і скерування до суду.

Щодо інших обвинувачених справу виділено в окреме провадження та оголошено міжнародний розшук.