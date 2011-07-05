Продаж Феодосійського судномеханічного визнали недійсним

Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України взяло участь у розгляді Вищим господарським судом України касаційної скарги ТОВ «Авіа-Інвест» у справі за позовом військової прокуратури Військово-Морських Сил України в інтересах Міноборони до вказаного товариства та державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 19 січня 2010 року №001/002 та застосування наслідків недійсності правочину шляхом повернення майна.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що за результатом розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України ухвалив постанову, якою судові рішення першої та апеляційної інстанцій у справі залишені без змін, а відповідачів зобов`язано повернути оборонному відомству нерухоме та рухоме майно, набуте за недійсним правочином (цілісний майновий комплекс), загальною вартістю понад 70 млн. грн.

Довідка УНІАН. Севастопольський апеляційний господарський суд 31 березня відмовив у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Авіа-Інвест» та залишив у силі рішення Господарського суду Криму від 14 грудня 2010 року, яким задоволено позов військового прокурора ВМС України про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони «Феодосійський судномеханічний завод» вартістю понад 73 млн. грн.

У січні 2010 року на підставі плану санації Феодосійського судномеханічного заводу у порушення ряду законодавчих норм було незаконно відчужено цілісний майновий комплекс підприємства. У той час коли повна вартість комплексу становила понад 73 млн. грн., вартість угоди не перевищувала 17 млн. грн. Серед майна, яке намагалися передати третім особам, були також морські причали, відчуження яких законом заборонено у будь-якому випадку.

Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА. 1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи. В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.