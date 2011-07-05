У Донецьку відкрили пам'ятник прокуратурі

Сьогодні в Донецьку біля будівлі обласної прокуратури було урочисто відкрито пам`ятний знак із нагоди 20-ї річниці роботи прокуратури в незалежній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття прокурор Донецької області Роман АНДРЄЄВ зазначив, що встановлення цього пам`ятного знаку – це свідчення визнання прокурорських працівників, які «самовідданою працею створюють майбутнє держави та її народу, віддавали й віддають частину свого життя заради ствердження законності й верховенства права».

Прокурор пояснив, що пам`ятний знак створено з трьох частин, об`єднаних в одну скульптурну композицію. «Півсфера чорного кольору символізує наш донецький вугільний край, нашу землю, а рівносторонній трикутник – символ балансу трьох гілок влади. Знак також можна розглядати як символ того, що всі ми, хто живе на нашій рідній землі, рівні перед законом», - сказав Р.АНДРЄЄВ.

Він повідомив, що «відтепер біля цього монумента проводитимуться урочисті заходи, а молоді фахівці – прийматимуть присягу працівника прокуратури України».

Р.АНДРЄЄВ закликав присутніх на урочистій церемонії працівників прокуратури не забувати, що «історія прокуратури сучасної Донецької області налічує не один десяток років» і «потрібно віддати данину пошани прокурорам, які працювали в Донецькій області за часів СРСР, хто служить на варті законності незалежної України, а також ветеранам - хто стояв біля витоків створення історії прокуратури регіону і заснував її кращі традиції».