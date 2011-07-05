Україна відзначить 70-річчя Бабиного Яру

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 331 із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У постанові зазначається, що під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових страт і поховань, величезною братською могилою, де тільки за офіційними даними загинули понад сто тисяч осіб.

Постановою передбачено урочисто вшанувати на державному рівні 70-річчя трагедії Бабиного Яру.

Також передбачається щорічно відзначати День пам’яті жертв Голокосту 27 січня.

Уряду доручено передати Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» будинок за адресою вул. Мельникова, 44, де має бути влаштована його дирекція та тематична фотовиставка. Крім того, уряд повинен забезпечити розробку генерального проекту розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Міністерству культури і туризму України доручено створити окремий сайт «Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» для висвітлення проблем його історії та сучасної діяльності.

Передбачено запропонувати Українському державному підприємству поштового зв`язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених 70-річчю трагедії Бабиного Яру.