Україна та Кіпр проти подвійного оподаткування

Міністри закордонних справ України та Кіпру Костянтин ГРИЩЕНКО і Маркос КІПРІАНУ наголошують на необхідності активізації переговорного процесу щодо проекту угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, сьогодні під час зустрічі сторони високо оцінили результати першого офіційного візиту Президента Кіпру Дімітріса ХРІСТОФІАСА до України 3-5 липня, який надав потужного імпульсу розвитку двосторонніх відносин.

Під час зустрічі було узгоджено спільні кроки, яких необхідно вжити з метою виконання домовленостей, досягнутих главами двох держав.

Міністри також обговорили широке коло питань щодо практичної підтримки Кіпром євроінтеграційного курсу України, передусім, у сфері запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян, а також дальшого спрощення візових процедур у рамках існуючих договірних інструментів.

К.ГРИЩЕНКО прийняв запрошення М.КІПРІАНУ відвідати Нікосію із офіційним візитом.