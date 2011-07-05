УНП: гроші тікають на Кіпр

Український уряд та Президент видають повернення українських коштів з Кіпру за іноземні інвестиції, що є звичайним самообманом, зауважив висловив експерт з економічних питань, член Центрального проводу Української народної партії Борис КУШНІРУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, коментуючи зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Республіки Кіпр Дімітраса ХРІСТОФІАСІСА, він сказав: «Першочерговим завданням уряду має стати обмеження виведення українських коштів в офшорні зони, зокрема, за рахунок перегляду угоди з Кіпром».

За словами Б.КУШНІРУКА, «фактично усі 11 млрд. так званих інвестицій, про які говорив ЯНУКОВИЧ, це гроші українських підприємств, які уникли оподаткування».

Представник УНП нагадав про потребу наповнення бюджету, збереження соціальних програм, про "що постійно говорять представники уряду".

«Це неможливо забезпечити лише силами малого і середнього бізнесу, на що зробив ставку уряд АЗАРОВА, судячи з реалізації податкової політики», - сказав він.

«Сьогодні зрозуміло, що потрібно говорити не просто про "розширення співпраці" і "збільшення інвестицій", а про закриття дір, через які гроші з України втікають на Кіпр. Тоді буде достатньо внутрішніх ресурсів і для розвитку економіки і для послаблення тиску на малий і середній бізнес, котрий виконує не тільки економічну, але й соціальну роль, створюючи нові робочі місця та зменшуючи навантаження на видаткову частину бюджету», - заявив представник УНП.