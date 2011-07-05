Парламент зацікавився, звідки беруться печатки та штемпелі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про міліцію”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 249 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено необхідність отримання дозволів на право відкриття і функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також узгодження норм законів „Про міліцію” і „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Механізм реалізації акта передбачається шляхом виконання Міністерством внутрішніх справ своїх обов’язків.