Парламент зацікавився, звідки беруться печатки та штемпелі
23:16, 05 липня 2011Суспільство
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Законопроект ухвалили в першому читанні
Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про міліцію”.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 249 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом передбачено необхідність отримання дозволів на право відкриття і функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також узгодження норм законів „Про міліцію” і „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Механізм реалізації акта передбачається шляхом виконання Міністерством внутрішніх справ своїх обов’язків.
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