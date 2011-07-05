Житель Києва організував схему постачання сигарет до Євросоюзу

Співробітники СБУ у м. Києві спільно з працівниками Ягодинської митниці викрили контрабандний канал постачання тютюнових виробів з України до Республіки Польща. Тисячі пачок цигарок іноземного виробництва контрабандисти переміщували поїздами міждержавного сполучення через територію України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що протиправну схему організував 28-річний житель Києва. Для ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету зловмисник здійснював систематичні перевезення контрабандного товару пасажирськими поїздами, які курсували до країн Європи.

Схованки були спеціально обладнані у порожнинах пасажирських купе вагонів - міжвіконних та міжстелевих просторах. Щомісяця зловмисник незаконно переміщував партії цигарок на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

26 червня ц.р. у результаті ретельного митно-прикордонного контролю в одному з поїздів були виявлені схованки, в яких знаходились пачки тютюнових виробів іноземного виробництва.

Контрабандний товар вилучено, СБУ здійснюються заходи зі встановлення інших епізодів контрабанди, причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.