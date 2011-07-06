Керівництво ЧАЕС не погодилося чекати проект конфайнменту

Міністерство надзвичайних ситуацій України розраховує, що французький концерн Novarka передасть робочий проект будівництва нового безпечного конфайнменту (НБК) над об`єктом «Укриття» на затвердження замовника ДСП «Чорнобильська АЕС» у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир ХОЛОША.

«У вересні концерн повинен передати проект замовнику з урахуванням тих зауважень, які були висунуті регулюючими органами», - сказав він.

За словами В.ХОЛОШІ, у зв`язку з великою кількістю зауважень до робочого проекту (т.з. ліцензійний пакет №5) концерн просив відстрочити подачу остаточного варіанту документа, проте ЧАЕС виступила проти цього, оскільки така затримка стадії проектування неминуче приведе до здорожчання проекту.

В.ХОЛОША уточнив, що в проекті документа чітко зафіксовані раніше обумовлені базові параметри вартості будівництва НБК у розмірі 980-990 млн. євро і термінів введення об`єкту в експлуатацію – жовтень 2015 року.

В.ХОЛОША додав також, що після схвалення проекту на рівні ДСП «ЧАЕС» документ буде переданий зацікавленим міністерствам і відомствам на експертизу, яка буде завершена до кінця поточного року.

«У разі отримання документа ЧАЕС у вересні процедура його узгодження, у тому числі і на рівні міністерств і відомств, продовжиться до кінця поточного року - пояснив голова Держагенства

Нагадаємо, у вересні 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт з будівництва НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядчика – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект одержав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України у липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

Ліцензійний пакет №5 передбачає проекти основних фундаментів НБК, основної споруди конфайнменту, а також системи основних кранів.