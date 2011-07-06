ВР скоротила перелік підприємств, які не підлягають приватизації

Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" щодо скорочення переліку підприємств, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 244 народні депутати з 384, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається з переліків об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, і об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити підприємства, органами управління яких є Мінпромполітики, Мінагропром і «Укрбудматеріали».

Зокрема, даним законопроектом з переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, але мають право на корпоратизацію, виключаються підприємства титанової галузі - Кримське виробниче об`єднання "Титан", Вольногорський державний гірничо-металургійний комбінат, Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат, Запорізький державний титано-магнієвий комбінат.