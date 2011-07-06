Три прокурори намагалися вилучити профспілкові документи

Представники прокуратури м.Києва намагалися сьогодні вилучити документи у керівництва Федерації профспілок України.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН керівник прес-служби ФПУ Юрій РАБОТА.

«Сьогодні в Будинок профспілок (на Майдані Незалежності, 2 в Києві) прийшли три працівники прокуратури. Вони хотіли зробити виїмку документів і обшук. Враховуючи те, що не було керівництво Федерації на місці, вони провели лише слідчі дії, зняли відеоматеріал, викликали керівника господарського управління. Той відмовився будь-що відкривати у зв`язку з тим, що не уповноважений на такі дії. І є спеціальне розпорядження голови (ФПУ – УНІАН), що забороняє видавати документи», - сказав Ю.РАБОТА.

Він відзначив, що після цього представники прокуратури склали відповідні акти. При цьому Ю.РАБОТА відзначив, що йому невідомо і представники прокуратури не повідомляли, які саме документи були необхідні працівникам прокуратури.

При цьому він відзначив, що жодних незаконних дій працівниками прокуратури здійснено не було.

Нагадаємо, раніше сьогодні медіа-центр ФПУ розповсюдив повідомлення, в якому наголошувалося: «Як стало відомо з неофіційних джерел, сьогодні, 6 липня, після 14.00 планується захоплення силовиками Будинку союзів за адресою: м.Київ, Майдан Незалежності, 2 з метою обшуку і вибірки документів із внутрішньостатутної діяльності Федерації профспілок України».