Пороми до Туреччини отримали схвалення з уряду

Кабінет міністрів України затвердив Угоду між Україною та Турецькою Республікою про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між сторонами, яку було підписано 25 січня 2011 р.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Реалізація угоди створить умови для безперешкодного транспортування вантажів, пропуску рухомого складу, як у двосторонньому сполученні, так і транзитом через територію України та Туреччини до інших країн.

Положеннями Угоди визначено порядок здійснення рейсів поромів між портами сторін.

Крім того, Угодою передбачено проведення узгодженої тарифної політики держав. Так, тарифи на перевезення вантажів у вантажних вагонах залізнично-поромними суднами між портами України й портами Туреччини встановлюються судноплавними компаніями. З метою регулювання умов експлуатації та технічного обслуговування, використання вантажних вагонів, а також перевезення вантажів договірними сторонами будуть розроблені відповідні правила.

Нагадаємо, між Україною та Туреччиною діє одна залізнично-поромна переправа Одеса - Стамбул і чотири поромні лінії закордонного плавання (Іллічівськ - Деріндже, Скадовськ - Зонгулдак, Скадовськ - Стамбул, Євпаторія - Зонгулдак). Крім того, ведуться переговори про відкриття інших поромних переправ між державами.

Підписана Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною та Турецькою республікою на нормативно-правовому рівні врегулювала відносини між двома державами.