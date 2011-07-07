Вінницькі даішники «пробачили» півмільйона власнику вантажівок

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу щодо посадовців Ямпільського відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ обуправління внутрішніх справ за ненадходження близько 500 тис. грн. до місцевих бюджетів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, встановлено, що службові особи відділу у порушення вимог Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів протягом 2009 року та січня - березня 2010 року здійснили першу державну реєстрацію ввезених через кордон 19 вантажних автомобілів без сплати податків власниками цих транспортних засобів.

Відповідні порушення законів призвели до ненадходження коштів у місцеві бюджети на суму близько 500 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу).