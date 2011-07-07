Проти Ландіка-молодшого порушено кримінальну справу

Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу за хуліганські дії у ресторані «Баккара» проти сина народного депутата України Володимира ЛАНДІКА Романа ЛАНДІКА, який є депутатом Луганської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

За даними прес-служби, встановлено, що 4 липня Р.ЛАНДІК, перебуваючи у вказаному ресторані, «грубо порушив громадський порядок, який проявився у вчиненні тілесних ушкоджень молодій дівчині та зірванні нормальної роботи ресторану».

Як зазначили у прокуратурі, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Розслідування справи покладено на слідчий відділ обласної міліції. Хід досудового слідства контролюватиме обласна прокуратура.

Крім того, про порушення кримінальної справи стосовно вказаної особи надіслано повідомлення до Луганської міськради.