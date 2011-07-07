«Авангард» запустив першу чергу птахокомплексу

Компанія «Авангард», один з найбільших виробників курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, завершила будівництво першої черги птахокомплексу «Авіс» у Кам`янець-Подільському районі Хмельницької області.

Як ідеться в повідомленні компанії, комплекс «Авіс» - один з головних проектів, на реалізацію якого холдинг «Авангард» залучив кошти в ході проведення первинного розміщення акцій компанії «IPO» на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 року. Повідомляється, що одночасно будується аналогічний комплекс «Чорнобаєвське» в Херсонській області.

Як заявила сьогодні на відкритті комплексу генеральний директор компанії «Авангард» Наталія ВАСИЛЮК, ці проекти із закритим циклом виробництва і поголів`ям птиці на три мільйони кожен стануть найбільшими птахівничими підприємствами на всьому євразійському просторі. При цьому Н.ВАСИЛЮК повідомила, що компанія прийняла рішення про подальше істотне розширення «Авіса». Планується збільшити поголів`я курей-несучок до 5 мільйонів голів.

Крім того, комплекс матиме складські приміщення, цех по забою курей потужністю переробки 6 тис. голів за годину, лінію із сортування та упаковки яєць потужністю 360 тис. штук загодину. Також тут буде збудований комбікормовий завод потужністю 60 тонн кормів за годину.

Крім того, проект передбачає будівництво заводу біогазу потужністю 20 МВт/год., який перероблятиме курячий послід, генеруючи тепло і електроенергію. Такий завод дасть змогу покривати власні потреби комплексу в електроенергії на 100%, а також реалізовуватиме частину надмірної енергії в національну електромережу за «зеленим тарифом».

Н.ВАСИЛЮК повідомила, що будівництво заводу біогазу і збільшення виробничих площ планується завершити до кінця 2013 року.

Як уточнила Н.ВАСИЛЮК, інвестиції в обидва проекти – «Авіс» і «Чорнобаєвське» - становлять 500 млн. доларів, а заплановане збільшення потужностей здорожить проект всього лише на 20%, оскільки для розширення виробництва будуть використані вже наявні виробничі майданчики. При цьому вона зазначила, що компанія не планує залучати кошти ззовні для реалізації проекту для збільшення виробництва.

В цілому, за інформацією компанії, після повного введення в експлуатацію комплексів «Авіс» і «Чорнобаєвське» поголів`я курей-несучок досягне 28,9 млн. голів, а нарощування виробничих потужностей дасть можливість підвищити виробництво яєць більш ніж на 50% - із сьогоднішніх 5,2 млрд. штук яєць за рік до 7,2 млрд. штук яєць.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць (43% промислового ринку яєць) в Україні і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

В результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.