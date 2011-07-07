У КМДА стверджують, що будівництво на Щекавиці ведеться законно
Відповідь на запит УНІАН
Шевченківська райдержадміністрація Києва дозволила спорудження житлового будинку на земельній ділянці на вул. Лук’янівській, 11 своїм розпорядженням від 29 травня 2007 року.
Про це повідомляється у відповіді КМДА на інформаційний запит УНІАН.
Як зазначається у відповіді, не заперечував проти будівництва на Щекавиці житлового будинку з підземними автостоянками й Інститут археології НАН України. Щоправда, роботи можливі лише за умови археологічного нагляду за земельними роботами, про що йдеться в листі Інституту від 2 липня 2007 р. Погодила, у свою чергу, проект будівництва на Лук’янівській, 11 Київголовархітектура. Установа дозволила забудову, враховуючи погодження Головного управління культурної спадщини від 11 грудня 2007 р.
У відповіді КМДА зазначається: «Щоправда, після виявлення на місці будівництва археологічних знахідок та акцій протесту проти знищення Щекавиці, проведених киянами, Київголовархітектура звернулась до Інспекції державної архітектурно-будівельного контролю з проханням перевірити відповідність вказаного будівництва до погодженої проектної документації та надання інформації стосовно наявності дозволу на виконання будівельних робіт. Перевірка порушень державних будівельних норм не виявила.
Як повідомляв УНІАН, 5 липня ц.р. будівництво на Щекавиці тимчасово призупинено до завершення археологічних досліджень на ділянці приписом Головного управління охорони культурної спадщини у зв’язку з виявленням археологічного охоронного шару. Того ж дня припис був вручений компанії "Новоград-УКБ", яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, і так і не потрапив до рук забудовників.