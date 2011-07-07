14-річна дівчинка отруїлася абсентом

У місті Маріуполі Донецької області з алкогольним отруєнням госпіталізовано 14-річну дівчинку.

Про це повідомляє сайт ilich.in.ua з посиланням на лікарів міської лікарні швидкої медичної допомоги.

У повідомленні зазначається, що дівчинку доставили до реанімації дитячої міської лікарні вчора від одного з кафе на узбережжі Маріуполя.

За словами лікарів, дівчинка отруїлася великою дозою абсенту (міцний алкогольний напій, що містить зазвичай від 70 % до 86 % алкоголю), але сьогодні її життя поза небезпекою.

Завідувач відділенням дитячої реанімації міськлікарні №3 Юрій БАХОЛДІН, коментуючи подію, сказав, що «для свого віку дівчинка випила дуже багато абсенту, досить міцного напою, який має невелику наркотичну дію». Лікар зазначив, що юній пацієнтці була надана вся необхідна допомога. «Жити пацієнтка буде, і сподіватимемося - зробить відповідні висновки після того, що трапилося», - сказав Ю.БАХОЛДІН.