Томенко просить Януковича не слухати Табачника

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням невідкладно втрутитися в організацію вступної кампанії до вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Заступник голови ВР у зверненні повідомив, що протягом останніх днів до нього звернулися представники низки київських та регіональних вишів, які поінформували про критичну ситуацію з нововведеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в організації вступної кампанії 2011 року до вищих навчальних закладів. Йдеться про так званий електронний вступ до ВНЗ, який був запроваджений відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №291 від 28 березня цього року.

Як нагадує прес-служба, експеримент передбачає можливість подання вступниками електронних заяв про вступ до вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації. Електронні заяви вступників, що подаються в режимі он-лайн через мережу Інтернет враховуються приймальними комісіями вищих навчальних закладів, як і паперові, і дають право на участь у конкурсі. При цьому дані абітурієнтів, які подали документи для вступу як у електронному, так і в паперовому вигляді, мають бути внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в режимі он-лайн за допомогою інформаційної системи «Конкурс» та «Електронний вступ 2011».

Водночас, М.ТОМЕНКО зазначив, що ця новація, на практиці може призвести до надзвичайно гострих конфліктних ситуацій. Справа в тому, наголосив М.ТОМЕНКО, що на сьогоднішній день в силу технічних, організаційних чи інших обставин приймальні комісії, що працюють у ВНЗ, не мають повноцінного доступу до інформації стосовно того, хто з абітурієнтів зареєструвався через «Електронний вступ 2011». Ще страшнішою, за словами М.ТОМЕНКА, є та обставина, що приймальні комісії багатьох ВНЗ Києва та інших регіонів зобов’язані, згідно з рішенням міністерства, вводити інформацію про абітурієнтів, що зареєструвалися письмово в електронний реєстр. Враховуючи те, що технічні можливості багатьох ВНЗ є неналежними і внутрішня електронна система ВНЗ не конвертована до системи «Електронний вступ 2011», то на сьогоднішній день немає технічної можливості ввести до електронного реєстру більшість абітурієнтів, які зареєструвалися письмово.

М.ТОМЕНКО наголосив, що якщо ситуація не буде вирішена, то ВНЗ стануть заручниками фактично паралельних списків абітурієнтів, які існують автономно: абітурієнтів, які зареєструвалися в електронній версії, та абітурієнтів, які зареєструвалися письмово, що спричинить до хаосу та непередбачених результатів.

М.ТОМЕНКО попросив Президента невідкладно створити комісію для перевірки ситуації, що склалася з організацією вступної кампанії до ВНЗ. «Президенту не варто слухати чиновників Міністерства та урядовців, а створити власну комісію і безпосередньо в приймальних комісіях ВНЗ перевірити ситуацію та забезпечити нормальні умови для вступу», - сказав М.ТОМЕНКО.

Стосовно інших проблем вступної кампанії 2011 року, М.ТОМЕНКО назвав неприпустимим, що вступна кампанія вже розпочалася, а більшість вищих навчальних закладів до цього часу не знають обсяг державного замовлення.