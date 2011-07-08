Заборгованість по зарплаті в Україні (по областях)

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в травні 2011 року, порівняно з квітнем, скоротилася на 1%, і на 1 червня ц.р. склала 1,263 млрд. грн. З початку року заборгованість зросла на 3,7%.

Про це повідомляється на Інтернет-сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 червня ц.р. зафіксований у трьох областях України і Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість по зарплаті на 1 червня ц.р. склала 241 млн. грн. (у травні 2011 року скоротилася на 2,5%, з початку року зросла на 3,2%, порівняно з даними на 1 червня 2010 року скоротилася на 33,5%), в Харківській – 168,6 млн. грн. (у травні зросла на 5,4%, з початку року – на 31,8%, порівняно з 1 червня 2010 року – на 0,5%), у Луганській – 103,6 млн. грн. (у травні скоротилася на 3,8%, з початку року – на 5,9%, порівняно з 1 червня минулого року – на 40%), у Києві – 133,3 млн. грн. (у травні зросла на 0,3%, з початку року – на 16,5%, порівняно з 1 червня 2010 року – скоротилася на 17,4%).

У Держслужбі статистики зазначають, що зростання заборгованості з виплаті зарплати з початку року зафіксоване в 10 областях України, а також у Києві.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 14 областях, АР Крим і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості по зарплаті на 1 червня ц.р. зафіксований у Чернівецькій – 1,8 млн. грн. (у травні заборгованість знизилася на 25%, з початку року – на 41,9%, порівняно з 1 червня 2010 року – в 4,3 рази), Рівненській – 2,6 млн. грн. (у травні сума заборгованості знизилася на 7,1%, з початку року – втричі, порівняно з 1 червня 2010 року – в 7 разів), Івано-Франківській області – 7,9 млн. грн. (у травні зростання на 8,2%, з початку року – на 1,3%, порівняно з 1 червня 2010 року – зниження на 35,8%), у Севастополі – 7,2 млн. грн. (у травні скоротилася на 6,5%, з початку року – на 13,3%, порівняно з червнем 2010 року спостерігається скорочення заборгованості більш ніж удвічі).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року склала 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість по зарплаті в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд. грн.