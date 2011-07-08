Справа про побиття рибалок головою райадміністрації пішла до суду

Обвинувачені у побитті рибалок на приватному ставку на Буковині у квітні цього року визнають свою вину частково.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ.

Він нагадав, що прокуратура області передала до Чернівецького апеляційного суду для визначення підсудності резонансну кримінальну справу за обвинуваченням колишнього голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА та його спільників у побитті рибалок на місцевому приватному ставку.

Як уточнив П.КОВАЛЬ, кримінальну справу стосовно колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА та чотирьох його спільників передано до апеляційного суду. Екс-чиновника обвинувачують за трьома статтями КК України (ч.2 ст.365, ч.2 ст.127, ч.1 ст.122 КК України), а саме: катування, заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та перевищення службових повноважень. Спільників М.БОЙЧУКА звинувачено за двома статтями – катування та пособництво.

«Обвинувачені свою вину у побитті рибалок, визнали лише частково. Всього кримінальна справа має сім томів. Тому слово – за суддями», - зазначив прокурор Буковини.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Заставнівської РДА М.БОЙЧУК у квітні цього року разом з родичами та охоронцями на приватному ставку жорстоко побили чотирьох рибалок. Під час обшуку у будинку М.БОЙЧУКА слідчі знайшли вогнепальну зброю. Наразі його спільники перебувають у чернівецькому слідчому ізоляторі, а сам він лікується в Чернівецькій обласній лікарні швидкої медичної допомоги і перебуває на «підписці про невиїзд».