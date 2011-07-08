Кабмін дає мільйон на пожежу в шахті

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів у розмірі 1 млн. 086,495 тис. грн. на вжиття першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталося 21 грудня 2010 р. на відокремленому підрозділі "Шахта “Межиріченська” ДП "Львіввугілля".

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне розпорядження прийняте 6 липня на засіданні Кабміну.

Кошти виділені з резервного фонду Державного бюджету для вжиття першочергових заходів з локалізації пожежі і підготовчих робіт до вилучення піщано-глинистої суміші зі стовбура шахти.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межиріченська» сталася ввечері 21 грудня 2010 року. У зв`язку з пожежею робота шахти була припинена. На момент загоряння на аварійній ділянці перебували 77 гірників.

Згідно з попередніми висновками спеціальної урядової комісії, причиною загоряння на шахті «Межиріченська» стало порушення техніки безпеки гірничих робіт.

У січні 2011 р. Кабмін виділив перші 10 млн. грн. на ліквідацію наслідків пожежі на шахті: на першочергові заходи щодо локалізації загоряння, зокрема, на роботи зі створення перемичок і закупорювання скіпового стовбура.