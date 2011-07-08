Чотири держбанки мають намір створити агентство

«Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» і банк «Київ» мають намір створити агентство з рефінансування іпотечних кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Ощадбанку» Сергій ПОДРЄЗОВ на прес-конференції 7 липня.

За його словами, статутний капітал створюваної структури буде на рівні 35 млн. грн. Основною метою створення агентства є рефінансування іпотечних кредитів з метою зниження їх вартості для фізичних осіб.

Кажучи про схему роботи агентства, він відзначив, що випускатимуться іпотечні облігації, у забезпеченні яких прийматимуться зобов`язання за вже виданими іпотечними кредитами комерційних банків. Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовуватимуться до комерційних банків для видачі інших іпотечних кредитів.

У свою чергу, перший заступник голови Національного банку України Юрій КОЛОБОВ прогнозує, що у разі, якщо агентство запрацює у нормальному режимі, на першому етапі вартість іпотеки вдасться знизити до 14%, а в подальшому - до 12-12,5% річних.

Учасники прес-конференції відзначили, що перший транш випуску агентством іпотечних облігацій може бути на рівні 1 млрд. грн. Термін обігу паперів 3-5 років.

Планується, що до наглядової ради агентства увійдуть представники чотирьох державних банків і Нацбанку.