Кінах: Податковий кодекс не поліпшив умов для бізнесу

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що зміни, які сьогодні внесено до Податкового кодексу, істотно не поліпшили умови для підвищення ділової активності в Україні, тому документ потребує подальших змін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, про це він заявив, коментуючи зміни до документу, схвалені Верховною Радою України.

«Низка принципових позицій, які були направлені на прискорення модернізації економіки, технічного і технологічного оновлення основних фондів, розвиток таких важливих галузей, як суднобудування і легка промисловість, на жаль, не підтримані урядом і не схвалені парламентом», - відзначив А.КІНАХ.

Таким чином, підкреслив він, питання вдосконалення Податкового кодексу «залишається відкритим». «Над ним потрібно ще серйозно попрацювати, особливо з огляду на те, що фізичне і моральне зношення основних фондів в Україні зашкалює за 60-70%, а енергоємність вітчизняної економіки в 2-3 рази вища, ніж у сусідніх європейських країнах. Не менш важливою є необхідність розробки ефективних програм з імпортозаміщення, організації виробництва конкурентоспроможної продукції усередині країни, тим паче, що для цього у нас є необхідні кадрові і сировинні можливості. Все це вимагає реалізації серйозних проектів із залученням передових технологій і сучасного обладнання, яке не виробляється на території нашої держави», - відзначив А.КІНАХ.

Він також підкреслив, що об`єднання промисловців, підприємців і роботодавців і надалі посилюватимуть діалог з владними структурами, пропонуватимуть прислухатися до їх думки і враховувати їх пропозиції.

При цьому А.КІНАХ відзначив, що у прийнятому сьогодні парламентом законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу врахована значна кількість законодавчих ініціатив Економічної ради при УСПП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України» (про удосконалення деяких норм Податкового кодексу).