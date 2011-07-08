У Києві буде 10 сільгосп'ярмарків

9 липня у Києві відбудеться десять сільськогосподарських ярмарків, де будуть широко представлені фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

Ярмарки пройдуть у Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14; у Дарницькому районі на просп. Григоренка, 32-Д; у Деснянському районі на вул. Сабурова (від вул. Бальзака до просп. Маяковського); у Дніпровському районі на бульв. Праці; в Оболонському районі на вул. Лайоша Гавро, 1-9; у Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1; у Подільському районі на вул. Світлицького, 25; у Святошинському районі на вул. Семашка, 21; у Солом’янському районі на просп. Комарова, 28; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 1-7.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.