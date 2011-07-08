У зіткненні «сімки» з ЗіЛом загинули шестеро людей

Сьогодні о 5.05 поблизу с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району на автошляху Івано-Франківськ – Надвірна внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля ЗіЛ-130 з легковим автомобілем ВАЗ-2107 загинуло 6 осіб (водій і всі пасажири "жігулів": троє молодих людей у віці від 20 до 27 років і двоє дівчат у віці 22 і 25 років).

Як повідомляє прес-служба МНС України, за фактом дорожньо-транспортної події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Івано-Франківській області.