В УНІАН Сергій Жадан презентує аудіокнигу
10:57, 08 липня 2011Суспільство
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У понеділок, 11 липня, о 19.00 в приміщенні інформагентства УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться зустріч із письменником Сергієм ЖАДАНОМ, присвячена запису аудіоверсії роману «Ворошиловград».
Запис відбувся в межах благодійного проекту «Аудіокниги для людей із вадами зору», який започаткували студенти Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка на підтримку незрячих людей.
Під час зустрічі мова піде про сам проект і проблеми видання аудіокниг для людей з вадами зору. Також у програмі - читання автором уривків роману, давніх і зовсім нових віршів.
Тел. для довідок: 050-312-89-15.
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