Купити квартиру в кредит стає легше?

Банків, готових давати кредити на придбання житла, стає все більше, а ставки за такими позиками неухильно знижуються, пише журнал WEEKLY.UA.

Ще на початку року ставки по іпотеці у багатьох фінустанов досягали 20–22% у гривні, а зараз у великих банків вони не перевищують 18–18,5%.

Поступово пом'якшують банки й інші умови, які раніше вважалися «недоторканними». Так, приміром, довгий час у багатьох банків перший внесок за іпотечними кредитами був на рівні 50%, а зараз деякі фінустанови можуть похвалитися навіть 20–25% першого внеску. Те саме й з термінами: на початку року максимальні терміни іпотеки були на рівні 15–20 років, тепер декілька банків уже збільшили термін до 25–30 років.

Не змінилися вимоги банків до платоспроможності позичальників. «Підтверджений дохід як і раніше є одним із найважливіших критеріїв при ухваленні банком рішення про видачу кредиту. Неофіційний дохід теж враховується, але скоріше як додатковий комфорт-чинник», - розповіла начальник відділу кредитних продуктів OTP Bank Світлана СПІЦИНА.

Проте банкіри готові пом'якшити параметри оцінки кредитоспроможності при великому першому внеску. «При першому внеску від 50% банк вельми лояльно дивиться на неофіційні доходи», - пояснив начальник управління іпотечного кредитування ВТБ Банку Олександр БОРЩЕВИЧ.

Водночас, усі опитані банкіри в один голос заявили, що «докризової халяви» в іпотеці не буде.