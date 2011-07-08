Нафтогаз вибили із СП з РосУкрЕнерго

Київський апеляційний господарський суд своєю постановою визнав недійсним рішення засновницьких зборів спільного підприємства ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (місто Київ) від 2 лютого 2006 року в частині участі НАК «Нафтогаз України» в створенні цього СП, а також визнав недійсним статут «УкрГаз-Енерго» в частині участі «Нафтогазу» в капіталі цієї компанії.

Про це сказано в постанові суду від 30 червня 2011 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, суд задовольнив позов «УкрГаз-Енерго», яке в 2006 році на паритетних засадах було створено «Нафтогазом України» і компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

У матеріалах справи сказано, що при створенні «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників - НАК «Нафтогаз України» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі в створенні СП і щодо виконання покладених на «Нафтогаз України» зобов`язань за погодженням статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами.

«...суд вважає за доцільне визнати недійсними тільки ті положення статуту «УкрГаз-Енерго», які стосуються тільки одного засновника - НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з неправомірністю його участі в створенні товариства», - зазначається в постанові суду.

Таким чином, апеляційна інстанція відмінила ще й статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) в частині участі НАК «Нафтогаз України» в акціонерному капіталі «УкрГаз-Енерго».

Нагадаємо, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва прийняв рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Суд також визнав недійсним рішення засновницьких зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 року Київський апеляційний господарський суд вніс зміни в рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність «УкрГаз-Енерго» шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов`язала засновників СП – НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимогу НАК «Нафтогаз України» про створення ліквідаційної комісії було відхилено, а сама компанія ліквідована не була.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАО «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.