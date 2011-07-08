Кабмін підкинув Пенсійному фондові майже 30 мільйонів

Кабінет міністрів України збільшив суму дотації з держбюджету бюджету Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік на 28,2 млн. грн. – до 40,562 млрд. грн.

Це передбачено урядовою постановою від 20 червня 2011 року №695, розміщеною на сайті Кабміну.

Крім того, даним документом Кабмін збільшив статтю витрат бюджету фонду з виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними програмами, на 28,2 млн. грн. – до 36,048 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, своєю постановою від 9 червня 2011 року №643 Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік. Зокрема, дохідна частина фонду становить 193,452 млрд. грн., витратна – 209,008 млрд. грн.