У Лаврі триває собор УПЦ

У Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі в Трапезній палаті храму преподобних Антонія та Феодосія Печерських під головуванням Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА почав роботу перший за останні 19 років собор Української Православної Церкви Московського патріархату, передає кореспондент УНІАН.

Собор присвячено 45-річчю архієрейської хіротонії Блаженнійшого митрополита ВОЛОДИМИРА. Метою собору є затвердження рішень і звернень з часу останнього собору, що проводився 26 червня 1992 року.

У роботі собору беруть участь усі архієреї та єпископи УПЦ, голови Синодальних установ і ректори духовних академій і семінарій УПЦ, представники Київської Митрополії, чоловічих і жіночих ставропігійних монастирів, а також по три делегати від кожної єпархії УПЦ: клірик, представник чернецтва та мирянин. Усього на засіданні були присутні 228 осіб.

Робота собору розпочалася з молебню, після чого Митрополит ВОЛОДИМИР звернувся з вітальним словом до учасників собору.

Після цього було обрано редакційну комісію собору. Керуючий справами УПЦ архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН зачитав вітальні адреси учасникам собору від Святішого Патріарха КИРИЛА та Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Перед учасниками Собору з доповіддю виступив Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит ВОЛОДИМИР. Далі робота заходу триватиме за визначеним порядком денним.

На завершення роботи буде прийнято Ухвалу Ювілейного собору Української Православної Церкви, з текстом якої можна було ознайомитися на офіційному сайті УПЦ orthodox.org.ua.

Окрім того, сьогодні у Києво-Печерській Лаврі відбувся собор єпископів Української Православної Церкви, який ухвалив зміни до Статуту про управління УПЦ. Зокрема, вирішено створити постійно діючу комісію на чолі з митрополитом Донецьким і Маріупольським ІЛАРІОНОМ з розгляду пропозицій, висловлених під час Архієрейського собору. Також учасники собору обговорили питання щодо Вищої Церковної Ради УПЦ. Було вирішено змінити назву цієї структури на «Координаційна Рада УПЦ». Цей орган, згідно з рішенням собору, має діяти як дорадчий орган при Предстоятелі УПЦ та координувати діяльність Синодальних відділів УПЦ. Також Собор затвердив рішення про створення нових єпархій Української Православної Церкви, а саме Джанкойської, Уманської та Дніпродзеджинської.

Завтра, 9 липня, Українська Православна Церква молитовно вшановуватиме 45-річчя архієрейської хіротонії Блаженнішого ВОЛОДИМИРА, Митрополита Київського і всієї України. Літургія з цього приводу звершуватиметься на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври.