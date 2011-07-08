Як правильно віддати в оренду державну шахту

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 319 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає особливості передачі в оренду чи концесію окремих об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, особливості оренди та концесії таких об’єктів.

Відповідно до закону, передачі в оренду чи концесію підлягають такі об’єкти паливно-енергетичного комплексу: на яких можливе залучення сучасних технологій виробництва та які потребують модернізації (технічного переоснащення) технологічного процесу; розрізи та шахти з видобутку вугілля та його переробки, які є неперспективними та підлягають закриттю; об’єкти незавершеного будівництва і законсервовані об’єкти, що перебувають у державній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сфері видобування кам’яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.

Орендарем чи концесіонером об’єкта паливно-енергетичного комплексу може бути юридична особа.

Особа, з якою укладено договір оренди чи концесії щодо об’єкта паливно-енергетичного комплексу, зобов’язана протягом 12 місяців з дня укладення відповідного договору (з дня введення об’єкта в експлуатацію, якщо об’єкт був збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов концесійного договору) привести у відповідність свою матеріально-технічну базу і штат спеціалістів з умовами провадження господарської діяльності, для якої об’єкт береться в оренду чи концесію, і одержати необхідні дозвільні документи на відповідний вид діяльності.

У законі виписано порядок проведення конкурсу на право оренди об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

Визначено особливості оренди об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності.

Зокрема, передбачено, що орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об’єкт паливно-енергетичного комплексу.

Також визначено порядок передачі об’єктів паливно-енергетичного комплексу в концесію.

Передбачено, що отримані від передачі в оренду чи концесію об`єктів паливно-енергетичного комплексу кошти надходять до державного бюджету.

Також законом передбачено спрямування коштів бюджетної підтримки орендарям або концесіонерам виключно на фінансування заходів щодо забезпечення безпеки роботи на державних підприємствах, здешевлення кредитів на капіталовкладення і часткове покриття витрат із собівартості продукції не більше 5 років з моменту державної реєстрації договору оренди або концесії.