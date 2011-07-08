У Польщі викрили схему поставок спирту з України

Контрольно-ревізійне управління Польщі (NIK) виявило нелегальну схему поставок технічного спирту з України, який використовувався для виробництва алкоголю, в результаті чого польському бюджету завдано збитків на близько 2,8 мільярда злотих (1$=2,7 PLN).

Про це УНІАН повідомила прес-служба NIK, посилаючись на результати перевірки роботи пункту пропуску „Медика-Шегині” (Львівська область) за 2005-2007 роки.

Польські контролери виявили, що митники протиправно застосували до технічного етилового спирту, який поставлявся з України як рідина для незамерзання автомобільних шибок, нульову ставку акцизу.

NIK відзначив, що цей спирт містив „технічний забруднювач”, який дуже легко було вивести з його складу, що дозволяло використовувати спирт для виробництва алкоголю.

За даними контролерів, за три роки лише через один пункт пропуску до Польщі потрапило близько 40 тисяч тонн такого спирту.

NIK зауважив, що застосування нульової ставки акцизу уможливлювало ухвалене ще в 2004 році розпорядження Міністерства фінансів, яке жоден із міністрів не змінив, незважаючи на сигнали про можливі правопорушення при поставках технічного спирту.

Представник польської контрольної служби Збігнєв МАТВЄЙ сказав УНІАН, що виявлені збитки є одними із найбільших за останні роки, але не став коментувати, скільки такого алкоголю могло потрапити до Польщі через усі пункти пропуску.

За даними профспілки митників Celnicy PL, які наводить у своєму рапорті NIK, щорічно до Польщі за такою схемою могло потрапляти навіть 80 мільйонів тонн технічного спирту, що означає близько мільярд євро збитків за рахунок незаплаченого акцизу та ПДВ.

„Справа з року на рік дозволяла отримувати величезні незаслужені прибутки для нечесних підприємців та злочинців за рахунок щоразу більших втрат бюджету”, - відзначив глава профспілки Славомір СІВИ.

Він додав, що на польський ринок може щорічно потрапляти 40 млн. тонн технічного спирту, що становить 30-40% легального обігу алкоголю в країні.

NIK передав результати свого розслідування у польську прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, за даними українського держкомстату, торік українські компанії поставили у Польщу товарів на майже 2 мільярди доларів, в той час, як польські в Україну на майже 3 мільярди.

Польська прикордонна служба минулого року виявила контрабандних товарів на близько 50 мільйонів доларів, більше половини яких були цигарками.

Довідка УНІАН. На польсько-українському кордоні, котрий є кордоном України з 27 державами Євросоюзу, діє 6 автомобільних та залізничних пунктів пропуску.