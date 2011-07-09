Дитячий центр "Молода гвардія" відзначає 55-річчя

8-9 липня 2011 року Український дитячий центр "Молода гвардія" відзначає 55-річний ювілей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, у святкові дні відбудеться урочиста лінійка, ювілейний концерт "Салют, "Молода гвардіє!", велике "молодогвардійське" вогнище та святковий феєрверк.

Відзначення ювілею дитячого центру проходить у рамках п`ятої тематичної зміни "У молодогвардійському колі". Учасниками цієї зміни є 959 дітей з усієї України.

Прес-служба зазначає, що історія дитячого центру починається з 1924 року, з відкриттям одного з перших в Україні та першого в Одесі піонерського табору "Комуна юних піонерів у Лузанівці". З того часу на узбережжі Чорного моря відпочивають діти – спочатку в наметовому таборі, потім у дитячому санаторії "Український Артек". У 1956 року відкривається нова сторінка історії центру – він реорганізований у республіканський піонерський табір "Молода гвардія".