Верховна Рада планує гарантувати права мешканців гуртожитків

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів» (щодо удосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 285 із 318 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Планується внести зміни до Закону “Про приватизацію державного житлового фонду”, передбачивши, що передача у власність громадян квартир у будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).

Також планується внести зміни до Закону “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”. Даним законопроектом передбачено уточнити, що приватизація житла в гуртожитках здійснюється його мешканцями, які потребують соціального захисту, не мають іншого житла, законно проживають у гуртожитку більше п’яти років. При цьому уточнюється, що приватизація житла у гуртожитках стосується усіх житлових приміщень - житлових кімнат, житлових блоків, житлових секцій.

Законопроектом передбачено, що передача гуртожитків у власність територіальних громад має бути здійснена протягом шести років з дня прийняття закону.

Не підлягатимуть приватизації кімнати у гуртожитках, що заселені громадянами, на яких поширюється дія цього законопроекту, але які не перебувають у сімейних стосунках. Ці громадяни набувають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку після розселення в окремі житлові приміщення в цьому чи іншому гуртожитку. У разі відсутності можливості розселення таких громадян в окремі житлові приміщення в гуртожитку їм може бути надано, за їхньою згодою, на час до отримання постійного житла соціальне житло.