Екс-мер Севастополя очолив національний заповідник

Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК у Севастополі представив колективу національного заповідника «Херсонес Таврійський» нового генерального директора Леоніда ЖУНЬКО, який раніше виконував обов`язки постійного представника Президента України в АР Крим, а у 1999-2005 рр. - голови Севастопольської міської держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, Л. ЖУНЬКО під час церемонії представлення назвав «бідою Херсонеса» інтерес комерційних структур до землі заповідника.

«Біда Херсонеса в тому, що він розташований прямо в центрі міста, і інтересів різних структур до земель Херсонеса - безліч. І я розумію, що навіть якщо ти не хочеш, але бувають ситуації, коли є дзвінки з однієї й іншої сторони, і тебе там «піднапрягають», то ми змушені поступатися і втрачати дорогоцінні землі, у тому числі, й дорогоцінну хору Херсонеса», – сказав він.

Тому, на думку нового керівника Херсонеса, вихід із ситуації може полягати в тому, щоб національний заповідник перебував під патронатом Президента України. «Це дасть нам більше відповідальності, але дасть нам і більше можливостей, насамперед, у відстоюванні інтересів Херсонеса, і в Севастополі, і на рівні держави», - сказав Л.ЖУНЬКО.

Крім того, він вважає, що це «дасть можливість фінансування, ми будемо більш привабливі для інвесторів».

На думку Л.ЖУНЬКО, сьогодні проводиться недостатня робота для того, щоб люди більше знали про Херсонес. «Ми дуже мало показуємо принади Херсонеса, його найбільшу культурну цінність... Будемо звертатися до ЗМІ, щоб вони виправили уявлення про Херсонес, щоб не панувала думка, що тут займаються тільки тим, що ділять ласі шматочки землі», - заявив він.

Л.ЖУНЬКО також зазначив, що заповідник «має залучити й інвесторів, і величезну кількість туристів», але для цього має бути створена відповідна інфраструктура. «Потрібно не тільки зберегти Херсонес, а й організувати тут місце мегапаломництва», - заявив він.

Попередній гендиректор Леонід МАРЧЕНКО очолював заповідник протягом 26 років.