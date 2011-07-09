Підприємець організував азартні ігри в кафе

На Тернопільщині підприємцю з Борщівського району, який організував азартні ігри, суд присудив сплатити штраф 7,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в юридичному відділі Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, підприємець надавав послуги у сфері грального бізнесу у приміщенні одного із закладів громадського харчування.

Під час перевірки податківці виявили там 9 гральних автоматів, які були підключені до електромережі. Також було зафіксовано факт проведення гри, в результаті якої отримано підтвердження на виграш 80 грн. Під час проведення ще однієї контрольної гри працівники податкової міліції отримали пояснення в одного з гравців, який вказав, що ним було внесено грошову ставку у розмірі 50 грн. в ігровий автомат, проведена гра, однак кошти були програні.

Після того, як ці факти було зафіксовано, відповідно до закону України від 15.05.09 №1334-IV «Про заборону грального бізнесу в Україні» тернопільські податківці звернулася до суду із адміністративним позовом про застосування та стягнення із суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи 8 тис. мінімальних заробітних плат із конфіскацією грального обладнання та прибутку від гри на користь Державного бюджету України.

За даними обласної ДПА, постановою Тернопільського окружного адміністративного суду адміністративний позов задоволено повністю. За порушення вимог чинного законодавства підприємець має перерахувати до Державного бюджету України понад 7,5 млн. грн.