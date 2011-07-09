БЮТ пропонує сплачувати харчування "чорнобильців"

Народний депутат України (БЮТ) Костянтин БОНДАРЄВ вніс до парламенту законопроект (№8784 від 8 липня 2011 року), яким пропонується збільшити компенсацію державою частки вартості продуктів харчування, якими забезпечуються громадяни 1-ї і 2-ї категорій, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Текст відповідного законопроекту розміщений на офіційному парламентському порталі.

Документом пропонується вести зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи", з метою підвищити з 50% до 75% компенсацію державою вартості продуктів харчування, встановленої законом для громадян 1-ї категорії, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи. Розмір компенсації для цієї категорії громадян не може бути менше від суми, що дорівнює розміру 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного року.

Також пропонується підвищити з 25% до 50% компенсацію державою вартості продуктів харчування, встановленої законом для громадян 2-ї категорії, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи. Розмір такої компенсації не може бути менше від суми, що дорівнює розміру 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.

Крім того, законопроектом визначається, що розмір видатків, пов’язаних із забезпеченням безплатного харчування учнів, студентів та інших дітей, розмір грошової компенсації таким дітям визначається, виходячи з фізіологічних норм харчування, встановлюваних Міністерством охорони здоров’я України, але не менше від суми, що дорівнює розміру 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.

Розмір грошової допомоги у зв`язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, не може бути менше від суми, що дорівнює розміру 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.